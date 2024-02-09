Путин: РФ готова подавать газ в Европу по уцелевшей трубе "Северного потока - 2"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Германия не возобновляет работу уцелевшей трубы "Северного потока - 2", хотя Россия готова подавать по ней газ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

"Ведь дело не только в "Северном потоке - 1", который взорвали. "Северный поток - 2" повредили, но одна труба жива-здорова, и по ней можно подавать газ в Европу, но Германия же не открывает его. Мы готовы, пожалуйста, - сказал Путин. - Есть еще один маршрут через Польшу, Ямал - Европа называется, тоже большой поток можно осуществлять. Польша закрыла его, но Польша с руки клюет у немцев, из общеевропейских фондов деньги получает, а основной донор в эти общеевропейские фонды - Германия. Германия кормит Польшу в известной степени. А те взяли и закрыли маршрут на Германию. Зачем? Не понимаю".

На Украину, указал президент РФ, "немцы поставляют оружие и деньги дают", так что Германия стала вторым спонсором после Соединенных Штатов по объемам финансовой помощи Украине. "Через территорию Украины два маршрута газовых проходят. Они взяли один маршрут закрыли просто, украинцы. Откройте второй маршрут и, пожалуйста, получайте газ из России. Они же не открывают, - указал Путин. - Почему немцам не сказать: "Послушайте, ребята, мы вам и деньги даем, и оружие. Вентиль отвинтите, пожалуйста, пропустите из России газ для нас. Мы втридорога покупаем сжиженный газ в Европе, это роняет уровень нашей конкурентоспособности, экономики в целом до нуля. Вы хотите, чтобы мы деньги вам давали? Дайте нам нормально существовать, заработать нашей экономике, мы же вам деньги оттуда даем". Нет, не делают этого. Почему? Спросите у них".

"Что здесь, что в голове у них - одно и то же. Там люди очень некомпетентные", - подчеркнул российский президент, постучав по столу.

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.

8 февраля 2023 года американский публицист Сеймур Херш в своей статье написал, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. Позже газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что диверсию на газопроводах могла совершить некая "проукраинская группировка", которая действовала без ведома властей США.