Путин: на Западе начинают осознавать, что стратегического поражения РФ не будет

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Стратегического поражения России никогда не добиться, и на Западе, в том числе среди правящего класса, начинают это осознавать, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

Как отметил глава государства, страны Запада "до сих пор шумели, кричали: надо добиться стратегического поражения России, поражения на поле боя". "Но теперь, видимо, осознание приходит, что это непросто сделать, если вообще возможно, - продолжил Путин. - По моему мнению, это невозможно по определению, этого не будет никогда. Мне кажется, сейчас осознание этого пришло и к тем, кто контролирует власть на Западе. Но если это так и если это осознание пришло, подумайте теперь, что делать дальше".

Россия готова к диалогу с Западом, обратил внимание президент.

Журналист также спросил Путина, не считает ли он, что для НАТО сейчас было бы слишком унизительно признать контроль России над Донбассом и Новороссией. "А я же сказал: пусть подумают, как сделать это достойно. Варианты есть, но если желание есть", - ответил президент.