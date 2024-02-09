Путин: США надавили на другие страны НАТО в вопросе принятия Украины и Грузии

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Вашингтон давил на другие страны НАТО, продвигая идею расширения альянса за счет Украины и Грузии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

"В 2008 году на саммите в Бухаресте заявили о том, что двери для Украины и Грузии тогда в НАТО открыты, - напомнил президент. - Германия, Франция вроде были против, так же как некоторые другие европейские страны. Но тогда, как выяснилось позже, президент [США Джордж] Буш [младший], а он такой крепкий парень, крепкий политик, как мне сказали потом: он на нас нажал, и мы вынуждены были согласиться".

"А потом они говорят: Украина же не будет в НАТО, ты знаешь, - описал Путин. - Я говорю: <...> а почему в будущем не согласитесь? "Ну тогда нажали на нас". Я говорю: а почему завтра на вас не нажмут - и вы опять согласитесь". "С кем там разговаривать, я просто не понимаю. Мы готовы к разговору. Но с кем? Где гарантии?" - добавил президент РФ.

Путин напомнил, что изначально на Западе обещали не расширять НАТО на восток. "А потом что? Сказали: ну на бумаге же не зафиксировали, поэтому будем расширять. Пять расширений, погрузили туда и Прибалтику, и всю Восточную Европу", - указал президент РФ.

При этом, отметил глава российского государства, и перед Украиной, в декларации независимости которой прописан нейтралитет, "открыли двери - или ворота - в НАТО". "Вот интересное кино! Мы так не договаривались", - подчеркнул Путин.

В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте было принято заявление о том, что Украина и Грузия со временем обязательно станут членами альянса. При этом конкретный план действий по членству не принимался, а сроки не назывались. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Действующий руководитель Украины Владимир Зеленский многократно подчеркивал намерение страны присоединиться к альянсу.