Путин заявил, что последний раз говорил с Байденом до начала СВО

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что его последний разговор с американским лидером Джо Байденом состоялся еще до начала специальной военной операции на Украине.

Изначально Путин в ответ на вопрос Такера Карлсона в ходе интервью о том, когда последний раз говорил с Байденом, сказал: "Уже не помню, когда я с ним разговаривал. Не помню, можно посмотреть". На уточняющий вопрос журналиста, действительно ли он не помнит, Путин добавил: "Нет, а что, я должен все помнить, что ли? У меня своих дел полно. У нас есть внутриполитические дела".

В ответ на замечание Карлсона о том, что Байден финансирует войну на Украине глава российского государства сказал: "Да, он финансирует, но, когда я с ним разговаривал, это было до начала специальной военной операции, естественно". С тех пор, по словам Путина, они больше "не разговаривали".

"Я, кстати, ему тогда говорил - не буду в детали вдаваться, никогда этого не делаю, - но я ему тогда сказал: я считаю, что вы совершаете огромную ошибку исторического масштаба, поддерживая все, что там происходит, на Украине, отталкивая Россию", - уточнил президент. "Я ему сказал об этом - говорил неоднократно, кстати говоря. Думаю, что это будет корректно - здесь, на этом я ограничусь", - заключил Путин.

Отвечая на вопрос о реакции Байдена на слова Путина, президент предложил журналисту самому этим поинтересоваться у американского лидера. "Вы у него спросите, пожалуйста. Вам легко. Вы гражданин Соединенных Штатов, поезжайте и спросите его. Мне некорректно комментировать наш разговор", - добавил президент.

Путин также напомнил, что уже рассказывал Карлсону о своем предложении к американской стороне вместе работать по системе противоракетной обороны. "Можно спросить у всех - они же все, слава богу, живы-здоровы. И бывший президент [Джордж Буш], и Кондолиза [Райс] (бывший госсекретарь США - прим. ТАСС) жива-здорова, и, по-моему, господин [экс-глава Пентагона Роберт] Гейтс, и сегодняшний директор Центрального разведуправления господин [Уильям] Бернс - он тогда был послом в России, по-моему, очень успешным послом. Они все свидетели этих разговоров. Спросите у них", - сказал президент. "То же самое и здесь: если вам интересно, что ответил мне господин президент Байден, спросите у него. Во всяком случае, мы с ним говорили на эту тему", - добавил Путин.