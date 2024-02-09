Путин считает, что мир и безопасность не должны быть рассчитаны на "золотой миллиард"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Необходимо, чтобы мир и безопасность были едиными и общими, а не рассчитанными на "золотой миллиард", только тогда мир будет стабильным, устойчивым и прогнозируемым. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

"Голова разделяется на два полушария: одно отвечает за одну сферу деятельности, другое - более креативное и так далее. Но это все-таки одна голова. Нужно, чтобы и мир был единым, чтобы безопасность была общей, а не рассчитанной на <...> "золотой миллиард". И тогда, только в этом случае, мир будет стабильным, устойчивым и прогнозируемым. А до тех пор, пока голова разделена на две части, - это болезнь, тяжелое заболевание. Мир проходит через этот период тяжелого заболевания", - сказал Путин, отвечая на вопрос Карлсона о разделении мира на два полушария, где одно с дешевой энергией, другое - нет.