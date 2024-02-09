Путин заявил, что Украина поставила во главу угла своей идентичности пособников Гитлера

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Украина после обретения независимости поставила во главу угла своей идентичности ложных героев, сотрудничавших с Гитлером. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

"Денацификация. После обретения независимости Украина начала искать, как говорят некоторые аналитики на Западе, свою идентичность. И ничего лучше не придумала, как поставить во главу угла этой идентичности ложных героев, которые сотрудничали с Гитлером", - констатировал глава российского государства.

"В начале XIX века, когда появились теоретики независимости и суверенитета Украины, они исходили из того, что независимая Украина должна иметь очень добрые и хорошие отношения с Россией. Но в силу исторического развития, в силу того, когда эти территории находились в составе Речи Посполитой, Польши, украинцев достаточно жестоко преследовали, изымали, пытались уничтожить эту идентичность, вели себя очень жестоко. Это все осталось в памяти народа", - продолжил Путин.

"Когда началась Вторая мировая война, часть этой крайне националистически настроенной элиты начала сотрудничать с Гитлером, полагая, что Гитлер принесет им свободу. Немецкие войска, даже войска СС, они самую грязную работу по уничтожению польского населения, еврейского населения отдавали как раз коллаборационистам, которые с Гитлером сотрудничали, - указал президент РФ. - Отсюда эта жестокая резня польского, еврейского населения, русского тоже. Во главе стояли лица, которые хорошо известны: Бандера, Шухевич. Именно этих людей [на Украине] сделали национальными героями. Вот в чем проблема".

России, как отметил Путин, все время говорят, что "национализм и неонацизм есть и в других странах". "Да, ростки есть, но мы же их давим, и в других странах их давят, а на Украине - нет. На Украине из них сделали национальных героев, им памятники возводят, они на флагах, их имена кричат толпы, которые ходят с факелами, как в нацистской Германии", - обратил внимание глава российского государства. "Это люди, которые уничтожали поляков, евреев и русских. Надо эту практику и теорию прекратить", - подчеркнул он.

"Конечно, любая нация, она выросла <...>. Я говорю, что это часть общего русского народа, они говорят: "Нет, мы отдельный народ", - отметил Путин. - Ладно, хорошо. Если кто-то считает себя отдельным народом, имеет на это право. Но не на основе нацизма, нацистской идеологии".