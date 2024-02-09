Путин подчеркнул, что был готов исполнять Минские соглашения

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Россия постоянно обращалась к руководству США и Европы, чтобы те прекратили накачивать Украину оружием, и была готова выполнять Минские соглашения, несмотря на трудности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

Американский журналист спросил Путина, доносил ли российский лидер до руководства США, что РФ "будет действовать", если накачка Украины оружием продолжится. "Мы постоянно об этом говорили, - отреагировал президент России. - Мы обращались к руководству Соединенных Штатов, европейских стран, чтобы этот процесс прекратился немедленно, чтобы были исполнены Минские соглашения. Откровенно говоря, я не знал, как мы это сделаем, но я был готов исполнять".