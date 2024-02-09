Путин заявил, что благодаря честной журналистике удастся соединить разделенный мир

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Журналисты работают как врачи, благодаря им и честной журналистике удастся соединить два полушария мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

"Но мне кажется, что благодаря в том числе честной журналистике - они [журналисты] как врачи работают - может быть, удастся это все как-то соединить", - сказал Путин.

В первой части ответа на вопрос, президент России сравнил мир с головой, которая разделяется на два полушария: одно отвечает за одну сферу деятельности, другое - более креативное. По его словам, мир будет стабильным лишь в случае общей безопасности в мире, иначе, "пока голова разделена на две части, это болезнь, тяжелое заболевание", которое сейчас проходит мир.