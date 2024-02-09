Путин: Украина имеет право считать себя отдельным народом, но не на основе нацизма

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Украина имеет право считать себя отдельным народом, но не на основе нацизма и нацистской идеологии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

"Конечно, любая нация, она выросла <...>. Я говорю, что это часть общего русского народа, они говорят: "Нет, мы отдельный народ", - отметил глава российского государства. - Ладно, хорошо. Если кто-то считает себя отдельным народом, имеет на это право. Но не на основе нацизма, нацистской идеологии".