Путин: у Зеленского есть свобода в ведении переговоров об урегулировании конфликта

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Украинский лидер Владимир Зеленский обладает свободой от Запада в вопросе, касающемся ведения переговоров об урегулировании конфликта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

У российского лидера спросили, считает ли он, что у Зеленского есть свобода в вопросе ведения переговоров. "Я не знаю. Там детали, мне, конечно, трудно судить. Но думаю, что есть, во всяком случае, было это", - отметил Путин.

"Но что касается свободы выбора - почему нет? Он же пришел к власти на ожиданиях украинского населения, что он приведет Украину к миру. Он об этом и говорил, он за счет этого и победил на выборах с огромным преимуществом", - продолжил глава государства.

По его мнению, Зеленский после прихода к власти "понял две вещи". "Во-первых, лучше не ссориться с неонацистами и националистами, потому что они агрессивные и очень активные, от них можно ожидать чего угодно. А во-вторых, Запад во главе с Соединенными Штатами их поддерживает и всегда будет поддерживать тех, кто борется с Россией: это выгодно и безопасно. Вот он и занял соответствующую позицию, несмотря на обещание своему народу прекратить войну на Украине. Он обманул своих избирателей", - указал Путин.

Российский лидер напомнил, что дед Зеленского "воевал с фашистами, с нацистами во время Второй мировой войны", а также подчеркнул, что обсуждал с президентом Украины эту тему. "Я говорил: "Володя, ну что ты делаешь?" - рассказал Путин. Он отметил, что тогда спросил у Зеленского, зачем тот поддерживает неонацистов на Украине. "Не буду говорить, что он ответил, это отдельная тема, и я считаю, это некорректно", - добавил Путин.