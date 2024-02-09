Путин: денацификация означает избавление от людей, продвигающих теорию нацизма

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Денацификация означает избавление от тех людей, которые продвигают теорию и практику нацизма. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

"Вот приехал президент Украины [Владимир Зеленский] в Канаду - это хорошо известно, но замалчивается на Западе, - и представили в канадском парламенте человека, который, как сказал спикер парламента, воевал во время Второй мировой войны против русских, - обратил внимание глава российского государства. - Ну кто во время Второй мировой войны воевал против русских? Гитлер и его приспешники. Выяснилось, что этот человек служил в войсках СС, он лично убивал и русских, и поляков, и евреев. Войска СС, сформированные из украинских националистов, занимались этой грязной работой".

"Президент Украины встал вместе со всем парламентом Канады и рукоплескал этому человеку. Как это можно себе представить? Сам, кстати говоря, президент Украины - еврей по национальности", - заметил Путин.

"Вы говорите: "Гитлера нет уже столько лет, 80 лет", - продолжил глава российского государства. - Но дело его живет. Люди, которые уничтожали евреев, русских и поляков, живы. И президент, действующий президент сегодняшней Украины, аплодирует ему (украинскому пособнику нацистов - прим. ТАСС) в канадском парламенте, аплодирует стоя!"

"Разве мы можем сказать, что мы целиком выкорчевали эту идеологию, если то, что мы видим, происходит сегодня? Вот что такое денацификация в нашем понимании - надо избавиться от тех людей, которые эту теорию и практику оставляют в жизни и стараются ее сохранить", - сказал Путин. "Вот что такое денацификация. Вот что мы под этим понимаем", - добавил он.