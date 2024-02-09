Путин был уверен, что при соблюдении "Минска-2" раны Донбасса "постепенно заживут"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин был уверен, что если людей Донбасса уговорить возвратиться в рамки украинской государственности при соблюдении минских соглашений, то раны "постепенно заживут", однако Киев хотел решать вопрос только военной силой.

"Они (минские соглашения - прим. ТАСС) сложные для Украины, там очень много элементов независимости для Донбасса, для этих территорий было предусмотрено, это правда. Но я был уверен абсолютно, я и сейчас вам скажу: я искренне считал, что если все-таки удастся уговорить тех людей, которые в Донбассе живут, - их надо было еще уговорить возвратиться в рамки украинской государственности, - то постепенно, постепенно раны заживут", - сказал российский лидер в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

"Постепенно, когда эта часть территории вернется в хозяйственную жизнь, в общую социальную среду, когда пенсии будут платить, социальные пособия - все постепенно, постепенно срастется, - пояснил Путин. - Нет, никто этого не хотел, все хотели только с помощью военной силы решить вопрос. Но этого мы не могли позволить".