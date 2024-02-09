Путин: РФ считает нынешнюю власть на Украине ущербной, ее источником стал госпереворот

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Россия считает нынешнюю власть на Украине ущербной, потому что ее источником является государственный переворот. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

Путина спросили, может ли президент Украины Владимир Зеленский самостоятельно вести переговоры с Москвой об урегулировании конфликта. "А почему нет? Он же считает себя главой государства, он победил на выборах. Хотя мы в России считаем, что все, что произошло после 2014 года, первичным источником власти является госпереворот, и в этом смысле даже сегодняшняя власть является ущербной. Но он считает себя президентом, и в этом качестве его признают и Соединенные Штаты, и вся Европа, и практически весь остальной мир. Почему нет? Он может", - отметил российский лидер.

Он напомнил, что Москва и Киев вели переговоры в "Стамбуле, договорились же, он (Зеленский - прим. ТАСС) знал об этом". "Более того, руководитель переговорной группы, господин [Давид] Арахамия, по-моему, его фамилия, он до сих пор возглавляет фракцию правящей партии, партии президента ["Слуга народа"] в Раде. Он же возглавляет до сих пор фракцию президента в Раде, в парламенте страны, он до сих пор там сидит. Он даже поставил свою подпись предварительную на этом документе, о котором я вам говорю", - подчеркнул Путин.

"Но потом он же публично на весь мир заявил: "Мы были готовы подписать этот документ, но приехал господин [Борис] Джонсон, тогда премьер-министр Великобритании, отговорил нас от этого и сказал, что лучше воевать с Россией. Они нам все дадут, для того чтобы мы вернули утраченное в ходе боестолкновений с Россией. И мы согласились с этим предложением". Посмотрите, опубликовано его заявление. Он сказал это публично", - добавил российский президент.

РФ всегда готова к переговорам

"Могут они к этому вернуться или нет? Это вопрос: хотят они или нет?" - подчеркнул он. Путин напомнил, что Зеленский "издал декрет, запрещающий вести переговоры" с Россией. "Пусть он отменит этот декрет, и все. Мы же не отказывались никогда от переговоров. Мы все время слышим: готова ли Россия, готова? Да мы не отказывались! Они же публично отказались. Ну что же, пускай отменяет свой декрет и вступает в переговоры. Мы не отказывались никогда", - отметил Путин.

"А то, что они подчинились требованию либо уговорам бывшего премьер-министра Великобритании господина Джонсона, мне кажется, что это нелепо и очень, как бы сказать, печально. Потому что, как сказал господин Арахамия: "Мы еще полтора года назад могли прекратить эти боевые действия, прекратить эту войну, но нас англичане уговорили, и мы от этого отказались". Где теперь господин Джонсон? А война продолжается", - указал российский лидер.

Карлсон спросил Путина, почему это произошло. "Да хрен его знает, сам не понимаю. Общая установка была. Почему-то у всех сложилась иллюзия, что Россию можно победить на поле боя, - от самонадеянности, от чистого сердца, но не от большого ума", - заключил президент.