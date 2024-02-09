Путин: Украина выбросила в помойку договоренности после отвода войск из-под Киева

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Украинские переговорщики выбросили в помойку договоренности с Россией после отвода войск из-под Киева, и Украина с помощью США и Европы стала готовиться к длительному вооруженному противостоянию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

"Как только мы отвели войска от Киева, сразу же наши украинские переговорщики выбросили в помойку все наши договоренности, достигнутые в Стамбуле, и приготовились к длительному вооруженному противостоянию при помощи Соединенных Штатов и их сателлитов в Европе. Вот как ситуация развивалась. И так, как она выглядит сейчас", - сказал он.