Путин заявил, что цель России - прекратить начатую Украиной в 2014 году войну

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Россия не начинала войну в 2022 году, ее цель - закончить начатую Украиной в 2014 году войну. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

"Все дошло до этой ситуации, когда на Украине объявили: нет, мы не будем ничего [исполнять] (в Минских соглашениях - прим. ТАСС). Начали еще подготовку к военным действиям. Войну начали они в 2014 году. Наша цель - прекратить эту войну. И мы не начинали ее в 2022-м, это попытка ее прекратить", - сказал он.

Говоря о Минских соглашениях, Путин отметил, что они "сложные для Украины, там очень много элементов независимости для Донбасса, для этих территорий было предусмотрено, это правда".

"Но я был уверен абсолютно, я и сейчас вам скажу: я искренне считал, что если все-таки удастся уговорить тех людей, которые в Донбассе живут, - их надо было еще уговорить возвратиться в рамки украинской государственности, - то постепенно, постепенно раны заживут. Постепенно, когда эта часть территории вернется в хозяйственную жизнь, в общую социальную среду, когда пенсии будут платить, социальные пособия - все постепенно, постепенно срастется", - добавил российский лидер.

"Нет, никто этого не хотел, все хотели только с помощью военной силы решить вопрос. Но этого мы не могли позволить", - резюмировал Путин.

Путин 24 февраля 2022 года объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он назвал целью СВО защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима, а основными задачами - демилитаризацию и денацификацию Украины.