Путин заявил, что Русскую православную церковь никому не получится разделить

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Никому не удастся разделить Русскую православную церковь, подчеркнул президент РФ Владимир Путин, говоря о действиях украинских властей в отношении церкви.

"Почему украинские власти растаскивают Русскую православную церковь? Потому что она объединяет не территорию, а душу, и никому не удастся ее разделить", - заявил глава российского государства в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Несмотря на это, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.