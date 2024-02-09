Путин заявил, что сейчас Украина является сателлитом США

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Украина является сейчас сателлитом США, но Россия не отказывается от переговоров с Киевом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

"Послушайте, я уже сказал: мы же не отказывались от переговоров, - подчеркнул глава российского государства. - Мы же не отказываемся - это западная сторона, а Украина, безусловно, сателлит Соединенных Штатов сегодня. Это же очевидно. Правда, я не хочу, чтобы это звучало как какое-то ругательство или оскорбление кого-то, но мы же понимаем, да, что происходит?".

"Финансовую поддержку - 72 миллиарда - дали, на втором месте Германия находится, другие европейские страны, десятки миллиардов долларов идут на Украину. Огромный поток оружия идет, - добавил Путин. - Скажите сегодняшнему руководству Украины: слушайте, давайте садитесь, договаривайтесь, отменяйте свой дурацкий указ или декрет и садитесь, переговаривайтесь. Мы же не отказались".