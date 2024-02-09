Путин назвал Маска умным человеком, которого невозможно остановить

В то же время президент России уверен, что с ним можно договориться о правилах развития технологий

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Илон Маск - умный человек, которого невозможно остановить в развитии основанных им проектов, в частности, в области вживления чипов в мозг человека, но с ним можно договориться о правилах развития технологий. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

В ходе интервью глава российского государства упомянул о том, что нейротехнологическая компания Маска Neuralink недавно внедрила имплант в мозг человека.

"Я думаю, что Маска остановить невозможно, он все равно будет делать то, что считает нужным, - сказал Путин в ответ на просьбу прокомментировать эту новость. - Но надо с ним как-то договариваться, надо искать какие-то способы убедить его. Мне кажется, он умный человек, то есть я уверен в том, что он умный человек. Надо с ним как-то договариваться о том, что этот процесс нужно канонизировать, подчинять каким-то правилам".

В конце января Маск сообщил об успешном вживлении импланта Neuralink в мозг человека. По его словам, показатели работы прибора выглядят многообещающе.

Стартап Neuralink был создан Маском в июле 2016 года и занимается разработкой чипов, которые в перспективе можно будет вживлять в человеческий мозг. Бизнесмен считает, что подобные нейроинтерфейсы позволят человеку стать киборгом, способным противостоять искусственному интеллекту, а также помогут людям научиться напрямую управлять компьютером при помощи силы мысли. 25 мая 2023 года компания сообщила, что получила от управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) Минздрава США разрешение на проведение клинических испытаний на человеке.