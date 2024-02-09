Путин: бездействие РФ после того, как Киев начал войну в Донбассе, стало бы беспечностью

Российский лидер подчеркнул, что политика США на Украине к 2022 году довела до опасных пределов

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Россия не могла бездействовать после того, как Киев развязал войну в Донбассе в 2014 году, это было бы преступной беспечностью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

"Ну как же нам не проявлять обеспокоенность тем, что происходит? С нашей стороны это было бы преступной беспечностью, вот что это было бы такое, - отметил глава российского государства. - И потом - не могли бросить наших единоверцев и, по сути, часть русского народа под эту военную машину".

В этой связи Путин подчеркнул, что политика США на Украине к 2022 году довела до опасных для РФ пределов. "Просто политическое руководство Штатов подогнало нас к черте, за которую мы уже не могли переступить, потому что это разрушало саму Россию", - констатировал президент.

Путин напомнил, что США в 2008 году "открыли двери Украине в НАТО", а затем в 2014 году осуществили в Киеве государственный переворот. "При этом тех, кто не признал госпереворот, а это госпереворот, начали преследовать, создали угрозу для Крыма, который мы были вынуждены взять под свою защиту", - добавил российский лидер.

Он подчеркнул, что украинский кризис разгорелся, когда Киев начал войну в Донбассе, "применяя авиацию и артиллерию против мирных граждан". Путин обратил внимание на соответствующие видеозаписи авиаударов Вооруженных сил Украины по Донецку. "Ведь с этого все началось, - указал президент РФ. - Предприняли одну крупномасштабную войсковую операцию, еще одну, потерпели неудачу - еще готовят. И все еще на фоне военного освоения этой территории и открытия дверей в НАТО".