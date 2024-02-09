Путин сообщил, что Украина отказалась от переговоров с РФ по указанию США

Российский президент посоветовал Вашингтону отказаться от "неправильного решения"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Украинское руководство отказалось от переговоров с Россией по указанию из Вашингтона, властям США следует самим исправить эту ошибку. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

"Если администрация [президента Владимира] Зеленского на Украине отказалась от переговоров, я исхожу из того, что они это сделали по указанию из Вашингтона, - подчеркнул глава российского государства, отвечая на вопрос о готовности к решению вопросов по Украине с администрацией США. - Пусть теперь, если видят в Вашингтоне, что это неправильное решение, пусть откажутся от него, найдут какой-то предлог тонкий, не обидный ни для кого, найдут это решение. Не мы же приняли эти решения - там приняли решение, пусть они от него и отказываются. Вот и все". "Но они приняли неправильное решение, теперь мы должны искать выход из этого неправильного решения, хвосты заносить, корректировать их ошибки? Они совершили, пусть исправляют. Мы - за", - добавил Путин.