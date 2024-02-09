Путин считает, что госпереворот 2014 года на Украине был политической ошибкой ЦРУ

На это потратили чуть ли не $5 млрд, добавил президент РФ

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Переворот на Украине в 2014 году был совершен при поддержке американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и стал его политической ошибкой, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

Путин напомнил, что во время волнений в Киеве зимой 2014 года ("евромайдана") США попросили: "Вы там Януковича успокойте, а мы успокоим оппозицию, пускай все идет по пути политического урегулирования". "Мы сказали: "Хорошо, согласны, давайте так и сделаем". Янукович не применил, как просили нас американцы, ни вооруженных сил, ни полиции. А вооруженная оппозиция в Киеве провела госпереворот", - рассказал российский президент.

Переворот, отметил Путин, произошел "при поддержке ЦРУ, конечно". "Технически они все сделали правильно, добились того, чего хотели, - сменили власть. Но с политической точки зрения это колоссальная ошибка, - подчеркнул президент РФ. - Политическое руководство должно было видеть, к чему это приведет".

"Один из замов госсекретаря сказал, что даже истратили на это большую сумму, чуть ли не $5 млрд, - отметил Путин. - Все то же самое можно было сделать, только легальным путем, без всяких жертв". "И мы бы пальцем не пошевелили, если бы не было этих кровавых событий на "майдане", в голову бы никогда не приходило", - добавил он.

События, начавшиеся в ноябре 2013 года на Украине, получили название "евромайдан". Масштабные протесты оппозиции переросли в беспорядки. Политический кризис привел к государственному перевороту на Украине и частичному распаду страны зимой 2014 года. Жители Крыма на референдуме приняли решение воссоединиться с Россией, а в Донецкой и Луганской областях начался вооруженный конфликт с украинскими националистами. В результате местные жители провозгласили независимые от Киева народные республики, уже в 2022 году по итогам референдума также присоединившиеся к РФ.