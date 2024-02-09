Путин считает, что РФ не должна исправлять чужие ошибки из-за отказа Киева от переговоров

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Россия не обязана исправлять чужие ошибки в свете отказа Киева от переговоров с Москвой под влиянием Запада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

Глава российского государства утвердительно ответил на вопрос журналиста о готовности Москвы добиваться решений по Украине путем переговоров. "Правильно. Но мы же добились этого, мы создали большой документ в Стамбуле, который был парафирован руководителем украинской делегации. Там подпись его стоит, на выдержке из этого договора - не на всем, а на выдержке. Он подпись поставил свою, а потом он же сказал: "Мы были готовы подписать, и война бы уже давно закончилась, полтора года назад. Но приехал господин [Борис] Джонсон, отговорил нас от этого, и мы упустили этот шанс". Ну упустили, совершили ошибку - пусть вернутся к этому, вот и все, - добавил Путин. - Но почему мы должны суетиться и исправлять чьи-то ошибки?".