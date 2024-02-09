Путин рассказал, что с Трампом у него были такие же хорошие личные отношения, как с Бушем

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент России Владими Путин рассказал, что отношения с бывшим президентом США Дональдом Трампом на человеческом уровне у него были такие же добрые и хорошие, как с другим американским экс-лидером Джорджем Бушем - младшим.

"У меня очень добрые были отношения, скажем, с Бушем", - отметил Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста. В то же время российский лидер выразил мнение, что в отношении России Буш-младший "тоже наделал много ошибок". "Но в целом на человеческом уровне у меня с ним были очень добрые и хорошие отношения. Он не дурнее любого другого американского или российского, или европейского политика. Уверяю вас, он понимал, что он делает, так же как и другие. У меня и с Трампом были такие личные отношения", - рассказал президент РФ.