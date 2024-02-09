Путин: руководство СССР предупреждали об опасности расширения НАТО, но никто не послушал

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что некоторые немецкие политики, в частности Эгон Бар, предупреждали руководство СССР о рисках, которые несет возможность расширения НАТО на восток. Об этом российский лидер рассказал в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

"Были умные люди, в том числе и в Германии. Эгон Бар - был такой крупный политический деятель Социал-демократической партии, который настаивал лично в разговорах с советским руководством перед развалом Советского Союза", - рассказал Путин. По его словам, Бар "говорил, что нужно создавать новую систему безопасности в Европе. Нужно помочь объединиться Германии, но создать новую систему, куда будут входить Соединенные Штаты, Канада, Россия, другие центральноевропейские страны, но не нужно, чтобы НАТО распространялась". "Он так и говорил: если НАТО будет распространяться, все будет то же самое, как в условиях холодной войны, только ближе к границам России. Вот и все. Умный был дед. Его никто не послушал", - посетовал Путин.

Президент добавил, что Бар даже рассердился на советских политиков, пригрозив, что больше не приедет в Москву, если к нему не прислушаются. "Тоже в архивах у нас этот разговор лежит: если, говорит, вы меня не будете слушать, я больше в Москву никогда не приеду. Рассердился на советское руководство. Он был прав, все так и произошло, как он сказал", - заключил Путин, напомнив о пяти волнах расширения НАТО на восток.