Путин: Польша с Гитлером делила Чехословакию, только потом сама стала жертвой

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Польша сама стала жертвой политики, которую перед началом Второй мировой войны проводила в отношении Чехословакии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

Глава государства обратил внимание, что "Польша посотрудничала с Германией, отказалась выполнять требования Гитлера, но тем не менее поучаствовала вместе с Гитлером в разделе Чехословакии". Путин отметил, что Польша при этом не отдала Данцигский коридор. "Все-таки поляки вынудили, они заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них. Почему началась война 1 сентября 1939 года именно с Польши? Она оказалась несговорчивой. Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов, [кроме как] начать именно с Польши", - добавил президент.

По его словам, как свидетельствуют документы в архивах, "Польша сотрудничала с Гитлером - и Гитлер предлагал с Польшей заключить мир, договор о дружбе и союзничестве", но требовал, чтобы Польша отдала назад Германии Данцигский коридор, который связывал основную часть Германии с Кёнигсбергом и Восточной Пруссией. "После Первой мировой войны эта часть территории была отдана Польше и вместо Данцига появился город Гданьск. Гитлер упрашивал их отдать мирно - поляки отказались. Но тем не менее сотрудничали с Гитлером и вместе занялись разделом Чехословакии", - заключил Путин.

Он подчеркнул, что изучал архивные документы, из которых следует, что "Советский Союз вел себя очень честно и Советский Союз просил разрешения Польши провести свои войска на помощь Чехословакии". В ответ на это министр иностранных дел Польши пригрозил сбивать советские самолеты, если они полетят в сторону Чехословакии через Польшу.

"Ну, не важно. А важно то, что война началась, и теперь уже сама Польша стала жертвой той политики, которую проводила в отношении Чехословакии, потому что по известным протоколам Молотова-Риббентропа часть этих территорий отошла к России, включая Западную Украину. Россия под названием Советский Союз вернулась таким образом на свои исторические территории", - заключил Путин. Также он напомнил, что после войны эти территории окончательно были закреплены за Советским Союзом.

"Польша в порядке компенсации, так надо полагать, получила западные, исконно германские, территории - восточную часть Германии, часть земель, это западные районы Польши сегодня. И, естественно, опять вернули выход к Балтийскому морю, опять вернули Данциг, который стал называться по-польски. Вот таким образом сложилась эта ситуация", - подытожил глава государства.