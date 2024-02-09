Путин в интервью Такеру Карлсону назвал Си Цзиньпина "коллегой и другом"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону назвал председателя КНР Си Цзиньпина "коллегой и другом". Видеозапись была опубликована на сайте журналиста.

"У нас [товарооборот между РФ и КНР] 200 миллиардов долларов, мы ставили задачу с моим коллегой, другом, с председателем Си Цзиньпином, что в этом году должны были достичь 200 миллиардов долларов торгового оборота с Китаем. И мы превысили эту планку", - сказал он.

Ранее власти России и Китая поставили задачу к 2024 году довести двусторонний товарооборот до 200 млрд долларов в год. По данным Главного таможенного управления КНР, в 2023 году товарооборот России и Китая достиг рекордных $240,11 млрд, увеличившись на 26,3%. Экспорт из Китая в РФ вырос на 46,9%, до $110,97 млрд. Импорт российских товаров увеличился на 12,7%, до $129,14 млрд.