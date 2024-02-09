Путин заявил, что США контролируют все мировые СМИ

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты трудно победить в войне пропаганды, потому что они контролируют все мировые СМИ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

"В войне пропаганды очень сложно победить Соединенные Штаты, потому что Соединенные Штаты контролируют все мировые СМИ и очень многие европейские, - сказал он, отвечая на вопрос о том, почему Россия не предъявит данные своих спецслужб об ответственности Вашингтона за диверсии на "Северных потоках". - Конечным бенефициаром крупнейших европейских СМИ являются американские фонды. Вам это неизвестно? Поэтому втягиваться в эту работу можно, но это, что называется, себе дороже. Мы можем просто засветить свои источники информации, а результата не добьемся. Всему миру и так ясно, что произошло, и даже американские аналитики прямо об этом говорят. Правда".

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.

8 февраля 2023 года американский публицист Сеймур Херш в своей статье написал, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. Позже газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что диверсию на газопроводах могла совершить некая "проукраинская группировка", которая действовала без ведома властей США.