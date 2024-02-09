Путин: методы США в отношении РФ не работают и приводят к обратному результату

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Правящие элиты США должны осознать, что их инструменты не действуют, а грубые действия в отношении России и других стран приводят к обратному результату. Уверенность в этом в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста, выразил президент РФ Владимир Путин.

"Инструменты, которые США применяют, не действуют", - отметил Путин, подчеркнув, что измениться что-то может только в том случае, если "это осознание придет к правящим элитам" США. Российский президент выразил уверенность, что США приспосабливаются к тенденциям в мире и мировой экономике при помощи "санкций, давления, бомбардировок, применения вооруженных сил".

"Такие грубые действия, в том числе в отношении России, скажем, других стран, приводят к обратному результату", - подчеркнул Путин, добавив, что "если в американском обществе будет превалировать идея доминирования любой ценой, причем с помощью силовых акций, то ничего не изменится - только будет хуже".

В то же время российский лидер допустил, что если к американским элитам и обществу в конце концов придет осознание того, что "мир меняется по объективным обстоятельствам, и надо уметь к ним приспособиться вовремя, используя те преимущества, которые сегодня еще у США сохраняются, тогда, наверное, что-то может измениться".