Путин одернул Карлсона за искажение своих слов, призвав не устраивать "ток-шоу"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поправил своего интервьюера Такера Карлсона, исказившего его слова о начале специальной военной операции (СВО). Кадры интервью опубликованы на сайте журналиста.

Начиная беседу, Карлсон сказал главе российского государства, что тот в обращении к гражданам РФ 24 февраля 2022 года будто бы заявил, что США с помощью НАТО могут напасть на Россию, и попросил объяснить, почему Путин пришел к такому выводу.

"Дело не в том, что Америка собиралась наносить неожиданный удар по России, я так и не говорил", - поправил журналиста президент РФ. "У нас с вами ток-шоу или у нас серьезный разговор?" - уточнил российский лидер.

"Это прекрасная цитата. Спасибо. У нас серьезный разговор", - подтвердил Карлсон.