Путин подробно рассказал Карлсону об истории русской государственности

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста, подробно рассказал об истории становления русской государственности.

Российский лидер сделал небольшой исторический экскурс и поведал собеседнику о том, как создавалось российское государство. Он подчеркнул, что Россия начала развиваться из двух центров - Киева и Новгорода. Значимой вехой в ее истории стало Крещение Руси. С этого времени государство начало укрепляться, констатировал Путин.

Позднее, напомнил президент РФ, часть южных русских земель, включая Киев, попала под власть Польско-Литовского государства, и поляки в течение десятилетий занимались "ополячиванием" жителей этих территорий. "Внедряли туда свой язык, стали внедрять идею о том, что это не совсем русские, что, поскольку они живут у края, они украинцы", - пояснил глава государства.

Он подчеркнул, что поляки "в принципе относились к этой части русских земель достаточно жестко, если не сказать жестоко". По словам Путина, это привело к тому, что население начало бороться за свои права: обращаться в Варшаву "с требованием, чтобы к ним присылали людей русского происхождения и православного вероисповедания". "А когда Варшава им в принципе ничего не ответила и практически как бы отвергла эти требования, они начали обращаться в Москву, чтобы Москва их забрала к себе", - заметил президент РФ. В подтверждение своих слов он передал Карлсону копии исторических документов - писем Богдана Хмельницкого в Варшаву с требованием соблюдения прав населения территории, которую сегодня называют Украиной, а также его послания в Москву с просьбой взять эти земли "под сильную руку московского царя". "Здесь [в папке] копии этих документов. Я вам их оставлю на добрую память", - пообещал Путин своему собеседнику.

О разделе земель

Вернувшись к своему рассказу, президент отметил, что в 1654 году по решению Земского собора эта часть древнерусских земель вошла в состав Московского царства. После этого началась война с Польшей, а в 1686 году был заключен так называемый вечный мир и все левобережье Днепра, включая Киев, отошло к России, а правобережье осталось за Польшей. Спустя годы Екатерина II вернула все исторические земли России, подчеркнул президент РФ.

И только лишь перед Первой мировой войной, указал Путин, австрийский генштаб начал активно продвигать "идею Украины" и украинизации, чтобы ослабить Россию - своего потенциального противника, - и тем самым создать себе благоприятные условия в приграничной полосе.