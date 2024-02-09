Путин отнес возможность создания генетиками "сверхчеловека" к одной из угроз человечеству

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону назвал возможность создания "сверхчеловека" в результате генетических экспериментов одной из угроз человечеству.

"У человечества много угроз: исследования в области генетики, которые могут сверхчеловека создавать, специального человека - человека-воина, человека-ученого, человека-спортсмена", - сказал глава российского государства в интервью, опубликованном на сайте журналиста.

Путин считает, что мировое сообщество может примерно спрогнозировать развитие таких сфер, как искусственный интеллект или генетика, и на определенном этапе человечеству надо будет договориться о правилах их регулирования, как это некогда было с ядерным оружием.

"Когда человечество почувствовало угрозу своему существованию от ядерного оружия, все обладатели ядерного оружия начали между собой договариваться, потому что понимали, что их неаккуратное применение [такого оружия] может привести к полному, тотальному уничтожению, - сказал президент РФ. - Когда человечество почувствует угрозу для себя, [для] человечества в целом, тогда, мне кажется, наступит период договариваться на межгосударственном уровне о том, как мы будем это регулировать".