Путин: любой лидер Украины должен был учитывать связи народа и экономики его страны с РФ

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент Украины не мог избраться без поддержки традиционно хорошо относящегося к России населения юго-востока страны. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста. Путин обратил также внимание на остававшиеся с советских времен экономические связи двух стран.

"Все президенты, которые приходили к власти на Украине, опирались на электорат, так или иначе хорошо относившийся к России. Это юго-восток Украины, это большое количество людей. И "перебить" этот электорат, относившийся позитивно к России, было очень сложно, - напомнил Путин. - Там у каждого второго-третьего какие-то связи с Россией были всегда".

Он обратил внимание на хозяйственные связи с РФ, "на которых стояла вся украинская экономика". "Кооперационные связи между предприятиями были очень плотными со времен Советского Союза. Там одно предприятие производило компоненты для конечной сборки и в России, и в Украине, и наоборот", - отметил глава российского государства.

Президент РФ напомнил, что именно подсчет издержек от разрыва этих связей остановил процесс евроинтеграции Украины в 2013-2014 годах. "Мы к этому всегда относились очень лояльно, - рассказал Путин. - Но, когда прочитали этот договор об ассоциации [Украины и ЕС], выяснилось, что для нас это проблема, потому что у нас с Украиной зона свободной торговли, открытые таможенные границы, а Украина должна была по этой ассоциации открыть свои границы перед Европой".

"[Занимавший тогда пост президента Виктор] Янукович начал считать, сколько Украина выиграет и сколько потеряет, и объявил своим контрагентам в Европе: "Я должен еще подумать", - уточнил президент РФ. - Как только он сказал, начались деструктивные действия у оппозиции, поддержанные Западом, и все дошло до "майдана" и до госпереворота".

События, начавшиеся на Украине в ноябре 2013 года, получили название "Евромайдан". Масштабные протесты оппозиции переросли в беспорядки. Политический кризис привел к государственному перевороту и частичному распаду страны зимой 2014 года.