Путин: австрийский генштаб накануне Первой мировой войны заговорил об "идее Украины"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Генеральный штаб Австро-Венгрии перед Первой мировой войной начал активно продвигать идею Украины и украинизации, чтобы ослабить Россию - своего потенциального противника. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

"Перед Первой мировой войной <...> австрийский генеральный штаб очень активно начал продвигать идею Украины и украинизации", - напомнил глава российского государства. Он пояснил, что это происходило потому, что "в преддверии мировой войны [у Австро-Венгрии], конечно, было стремление ослабить потенциального противника, было стремление создать себе благоприятные условия в приграничной полосе".

Поэтому, продолжил Путин, родившаяся когда-то в Польше идея о том, что люди, проживающие на территории Украины, "не совсем русские, они якобы особая этническая группа - украинцы, - начала продвигаться и австрийским генеральным штабом".

При этом, по словам президента РФ, "теоретики независимости Украины" появились еще в XIX веке. "Но, правда, все эти "столпы" украинской независимости говорили о том, что она должна иметь очень хорошие отношения с Россией, они на этом настаивали", - заметил он.