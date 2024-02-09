Карлсон заявил, что не имеет "никаких сомнений" в том, что Путин умный человек

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Американский журналист Такер Карлсон по итогам своего интервью с президентом России Владимиром Путиным уверен, что российский лидер - умный человек.

"Он умен. В этом нет никаких сомнений", - сказал он в видеоролике, который был снят сразу после интервью с Путиным. В четверг Карлсон обнародовал этот ролик на своем сайте.

При этом журналист добавил, что Путин "не часто дает интервью" и что ему не так просто "объясниться". "Очевидно, он проводит много времени в мире, в котором ему не нужно объясняться", - утверждает Карлсон.

Интервью Путина Карлсону продлилось 2 часа 6 минут, за это время российский лидер ответил примерно на 60 вопросов, считая различные уточнения со стороны собеседника.