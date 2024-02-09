В Ханты-Мансийcке откроется проектный офис Северного форума

Создадут также фонд, который будет аккумулировать средства для организации проектов и грантовых конкурсов

ЯКУТСК, 9 февраля. /ТАСС/. Проектный офис международной организации северных регионов "Северный форум" откроется в Ханты-Мансийcке в 2024 году, сообщил ТАСС исполнительный директор Северного форума Владимир Васильев.

"В 2024 году планируется создание проектного офиса в Ханты-Мансийске. Мы надеемся, что офис будет постоянно действующим даже после окончания председательства региона в Северном форуме", - сказал Васильев.

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра избран председателем Северного форума на 2023-2025 годы. Соответствующее решение принято на заседании совета губернаторов XV генеральной ассамблеи форума в Ханты-Мансийске в 2023 году.

Исполнительный директор организации уточнил, что офису будет передана проектная деятельность. "При офисе создадим фонд, который будет аккумулировать средства для организации проектов, грантовых конкурсов", - отметил Васильев.

Северный форум является международной неправительственной организацией, объединяющей губернаторов северных регионов. Он рассматривается как инструмент расширения неполитического диалога между губернаторами арктических и северных регионов разных стран, руководителями муниципалитетов и организаций.

В Северный форум входят регионы РФ (Еврейская автономная область, Камчатка, Красноярский край, Колыма, Ненецкий автономный округ, Якутия, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ), штат Аляска (США), провинция Канвон (Республика Корея), а также девять бизнес-партнеров из России, Исландии, Норвегии, США, Японии. До 2013 года секретариат Северного форума располагался в Анкоридже (Аляска), в настоящее время - в Якутске.