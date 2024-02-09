Посол России заявил, что международная турбулентность не сказалась на отношениях с КНР

Игорь Моргулов отметил, что двухсторонний товарооборот превысил показатель в $240 млрд

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Турбулентная международная ситуация в 2023 году не сказалась на развитии российско-китайских отношений. Об этом заявил в пятницу посол РФ в Пекине Игорь Моргулов в своем видеопоздравлении по случаю приближения Нового года по лунному календарю.

"В прошедшем году на фоне турбулентной международной ситуации отношения между нашими государствами продолжали стабильно и уверенно развиваться, двухсторонний товарооборот превысил показатель в $240 млрд. С успехом завершились Годы российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта", - отметил посол.

Моргулов выразил уверенность, что Годы культуры России и Китая, проводимые в 2024-2025 годах придадут новый импульс дальнейшему укреплению традиционной дружбы между народами двух стран.

Новый год по лунному календарю (Чуньцзе) наступит в ночь с 9 на 10 февраля, его покровитель - зеленый деревянный дракон. Для жителей Китая Чуньцзе - это один из самых главных праздников, отмечаемых по лунному календарю. Это традиционное время для туристических поездок и посещения родных мест.