Посол РФ: контакты между лидерами России и КНР отражают уровень двухсторонних отношений

Игорь Моргулов отметил, что партнерство Москвы и Пекина вступает в новую эпоху

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Интенсивность контактов между лидерами России и Китая отражает высокий уровень отношений и стратегического партнерства между двумя странами. Об этом заявил в пятницу посол РФ в Пекине Игорь Моргулов в своем видеопоздравлении по случаю приближения Нового года по лунному календарю.

"Тесные контакты между руководителями наших стран в полной мере демонстрируют беспрецедентно высокий уровень российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху", - отметил посол.

Новый год по лунному календарю (Чуньцзе) наступит в ночь с 9 на 10 февраля, его покровитель - зеленый деревянный дракон. Для жителей Китая Чуньцзе - это один из самых главных праздников, отмечаемых по лунному календарю. Это традиционное время для туристических поездок и посещения родных мест.