Путин рассказал о разговоре с Зеленским о неонацистах

Президент России напомнил, что дед украинского лидера "воевал с фашистами, с нацистами во время Второй мировой войны"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Украинский лидер Владимир Зеленский после прихода к власти "понял две вещи". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

Первая, по словам Путина, это то, что "лучше не ссориться с неонацистами и националистами", так как "от них можно ожидать чего угодно", они агрессивные и очень активные. Вторая это то, что Запад во главе с США их поддерживает, и "всегда будет поддерживать тех, кто борется с Россией", так как это выгодно и безопасно, отметил президент России.

"Он и занял соответствующую позицию, несмотря на обещание своему народу прекратить войну на Украине", - сказал Путин, отметив, что таким образом Зеленский обманул своих избирателей.

Российский лидер напомнил, что дед Зеленского "воевал с фашистами, с нацистами во время Второй мировой войны", а также подчеркнул, что обсуждал с президентом Украины эту тему. "Я говорил: "Володя, ну что ты делаешь?" - рассказал Путин. Он отметил, что тогда спросил у Зеленского, зачем тот поддерживает неонацистов на Украине. "Не буду говорить, что он ответил, это отдельная тема, и я считаю, это некорректно", - добавил Путин.