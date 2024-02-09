Медведев отметил, что Такер Карлсон "не струсил и не сдулся"

Зампред Совбеза РФ заявил, что Владимир Путин "максимально тщательно и подробно рассказал западному миру почему Украины не было, нет и не будет"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев похвалил журналиста Такера Карлсона, заявив, что тот "не струсил и не сдулся".

"Президент России максимально тщательно и подробно рассказал западному миру почему Украины не было, нет и не будет. Такер Карлсон не струсил и не сдулся", - написал он в своем Telegram-канале.

Публикация Карлсона с интервью с президентом РФ Владимиром Путиным набрала более 50 млн просмотров за более чем пять часов после размещения в X (ранее Twitter). Интервью продлилось два часа и шесть минут, за это время российский лидер ответил примерно на 60 вопросов, считая различные уточнения со стороны собеседника.