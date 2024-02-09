Посол РФ: есть внешние силы, которые против вступления Узбекистана в ЕАЭС

Олег Мальгинов отметил, что движение страны к вступлению в Евразийский экономический союз идет, но пока неизвестно, сколько времени займет этот процесс

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Некоторые внешние силы не желают движения Узбекистана в сторону вступления в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом заявил посол России в Узбекистане Олег Мальгинов в эфире телеканала "Россия-24".

"Сейчас идет перестройка международных отношений, в том числе международных экономических отношений. И здесь есть внешние игроки, которые не хотели бы вот такого шага, который делает Узбекистан", - сказал он.

Мальгинов отметил, что Ташкент продолжает двигаться в направлении присоединения к ЕАЭС, но пока не известно, сколько времени займет этот процесс. "Эта цель (вступление Узбекистана в ЕАЭС - прим. ТАСС) не снимается, она по-прежнему у нас на повестке <...>, в том числе и российско-узбекских отношений", - добавил дипломат.

По словам посла, Узбекистан, который имеет статус наблюдателя в союзе уже на протяжении трех лет, деятельно участвует во всех мероприятиях объединения. "В последнее время действует рабочая группа между структурами ЕАЭС и Узбекистаном, которая занимается разработкой проекта реформ законодательства, процедур и других аспектов, чтобы вступить полноценно, с учетом специфики, которая есть сегодня в Узбекистане", - указал Мальгинов, выразив надежду, что в ближайшее время процесс будет ускорен.