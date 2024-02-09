Замглавы МИД РФ анонсировал ответ Москвы на 13-й пакет санкций ЕС

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что Евросоюз предложил ввести ограничения в отношении 55 компаний и 60 физических лиц, связанных, по версии Брюсселя, с производством и поставкой оружия, технологий и электроники

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Россия в случае принятия Евросоюзом (ЕС) 13-го пакета санкций примет решения по минимизации его воздействия, а также ответные меры. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Конечно, все это будет внимательно изучено. И будут приняты соответствующие решения, которые будут предполагать, во-первых, меры по минимизации воздействия этих санкций, во-вторых, ответные меры, которые мы сочтем необходимыми", - указал замминистра.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на документы ЕС сообщило, что Евросоюз в рамках 13-го санкционного пакета против России предложил ввести ограничения в отношении 55 компаний и 60 физических лиц, связанных, по версии Брюсселя, с производством и поставкой оружия, технологий и электроники.