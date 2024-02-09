Лавров заявил, что традиции отношений в СНГ укрепляют суверенитет каждой страны

Глава МИД поздравил всех сотрудников ведомства, представительств в регионах и загранучреждений с Днем дипломатического работника

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Традиции отношений, заложенные в Содружестве Независимых Государств, помогают укреплять взаимодействие между странами на основе их суверенитета, а также решать задачи в интересах народов СНГ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая по случаю Дня дипломатического работника.

"Хочу также поприветствовать сегодня здесь наших друзей из стран СНГ, других ближайших наших товарищей из Южной Осетии, Абхазии и, конечно, руководителей исполнительных органов интеграционных организаций на нашем общем пространстве, - сказал он, обращаясь к присутствующим дипломатам. - Это уже второй раз, когда вы приходите на это мероприятие, и мы очень ценим эту солидарность. И это лишний раз подчеркивает, что мы решаем общие задачи, что продолжение тех традиций, которые были заложены, еще когда мы были в одном государстве, помогают и сейчас укреплять не только наше взаимодействие на основе суверенитета каждой из наших стран, но и помогают решать задачи в интересах всех наших народов".

Лавров в ходе своего выступления поздравил всех сотрудников МИД России, представительств в регионах РФ и загранучреждений с профессиональным праздником. "Но особые слова, конечно же, в адрес наших ветеранов, которые по-прежнему в строю, передают свой бесценный опыт молодежи, и хочу выразить за это огромную признательность и подчеркнуть, что мы всегда будем поддерживать деятельность Совета ветеранов, - отметил министр. - Видим в ней очень важный элемент, обеспечивающий преемственность нашей службы, передачу молодым поколениям великих традиций, которые были заложены нашими предшественниками".

10 февраля в России ежегодно отмечается День дипломатического работника - профессиональный праздник российских дипломатов. Дата была установлена указом президента РФ Владимира Путина от 31 октября 2002 года.