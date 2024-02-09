Широкая встреча по Афганистану под эгидой ООН пройдет в Дохе 18-19 февраля

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что поедет представлять Россию на этой встрече

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Новая международная встреча спецпредставителей по Афганистану под эгидой генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша пройдет 18-19 февраля в Дохе. Об этом заявил ТАСС специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"18-19 февраля в Дохе", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Дипломат также сообщил, что поедет представлять Россию на этой встрече.

Кабулов подчеркнул, что российская сторона на предстоящей встрече будет "выводить партнеров на правильную линию поведения".

Кроме того, дипломат, отвечая на вопрос о том, планируется ли встреча московского формата по Афганистану, указал, что она "намечается". В этой связи он напомнил, что данное мероприятие проводится раз в год: "В прошлый раз, как и в предыдущий, было осенью, так и будет". При этом специальный представитель президента не уточнил, пройдет встреча в Москве или в Казани, добавив, что "это будет решено".