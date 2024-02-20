Участники форума РВИО считают, что силы РФ и Запада в информационной борьбе пока не равны

Участники форума отметили, что отечественные СМИ слабо представлены за рубежом

ХАБАРОВСК, 20 февраля. /ТАСС/. Информационное противостояние России с Западом пока идет не на равных, поскольку отечественные СМИ слабо представлены за рубежом. К такому выводу пришли участники дискуссионной площадки "Информационный фронт" на форуме Российского военно-исторического общества (РВИО) "История для будущего. Дальний Восток".

"Когда задаешь вопрос нашим газетам, различным изданиям "А у вас как с влиянием на западную аудиторию? Ваша газета выходит хотя бы в интернете на английском, немецком, французском?", все смотрят такими глазами: "А зачем?" - рассказал блогер, член Общественной палаты России Дмитрий Пучков (Гоблин).

Он отметил, что силы в информационном противостоянии с Западом, особенно в интернете, пока неравны, а отечественная пропаганда во многом остается уделом энтузиастов.

По мнению участников дискуссии, даже те, кто на Западе высказывается в поддержку России, прежде всего преследуют свои интересы. "[Илон] Маск - бизнесмен, и он преследует свои личные интересы. Думаю, он не особо будет вставать на чью-то сторону, будь то правительство США или правительство России. Он преследует личные интересы и хочет, наверное, как-то лавировать, чтобы для аудитории быть каким-то экстравагантным, эксцентричным персонажем, который и там, и там", - сказал блогер Владимир Краснов, известный как пранкер Вован.

Всероссийский военно-исторический форум "История для будущего. Дальний Восток" проходит в Хабаровске 20 и 21 февраля. Участие в нем принимают молодежь и школьники, представители общественных и государственных организаций, органов власти, лидеры общественного мнения регионов страны. В течение двух дней будут обсуждаться вопросы, касающиеся истории России и Дальнего Востока, перспектив развития дальневосточных регионов. Будут затронуты темы преподавания истории в школах, поддержка участников СВО, жителей Новороссии и Донбасса.

Мероприятие организовано Российским военно-историческим обществом совместно с правительством Хабаровского края при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.