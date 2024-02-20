Постпред РФ в ОЗХО: ограничения прав РФ приведут к концу организации в ее нынешнем виде

Как отметил Владимир Тарабрин, западные страны "прилагают всяческие усилия для того, чтобы ограничить возможности РФ в различных международных структурах"

ГААГА, 20 февраля. /ТАСС/. Ограничения РФ в правах в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) приведут к концу организации в ее нынешнем виде. Об этом заявил ТАСС посол РФ в Нидерландах и постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин.

По его словам, западные страны "прилагают всяческие усилия для того, чтобы ограничить возможности РФ в различных международных структурах, в частности ОЗХО". "Однако здесь надо четко разделять их желания и возможности, - отметил дипломат. - Несмотря на то, что евроатлантисты, опираясь на имеющуюся в их рядах жесточайшую блоковую дисциплину, пытаются навязывать решения, идущие вразрез с Конвенцией о запрещении химического оружия, у них это получается не всегда. Поэтому, может быть, им и хотелось бы каким-то образом ограничить Россию в правах в ОЗХО, однако практически все государства-участники, в том числе и наши противники, понимают, что это будет конец организации в ее нынешнем виде".

"Мы, конечно, далеки от шапкозакидательских настроений и событий ноября - декабря прошлого года, когда России не удалось переизбраться в Исполсовет ОЗХО, свидетельствуют о том, что страны коллективного Запада не отказываются от своих антироссийских планов, - добавил Тарабрин. - Тем не менее возможности России повлиять на принятие решений в Исполсовете ОЗХО, будучи в статусе наблюдателя, в принципиальном плане не меняются". В частности, у России остается право публично доносить свою точку зрения по всем вопросам повестки дня ОЗХО. У страны также сохраняется право голоса в высшем руководящем органе организации - Конференции государств-участников, которая принимает окончательные решения.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что США хотят понизить Россию в правах в ОЗХО, также как это уже было сделано в отношении Сирии.