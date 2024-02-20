Замглавы МИД РФ обсудил с послом Саудовской Аравии палестино-израильскую проблематику

Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления многопланового российско-саудовского взаимодействия, включая график соответствующих двусторонних контактов

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Саудовской Аравии в Москве Абдуррахманом аль-Ахмедом палестино-израильский конфликт и ситуацию в Красном море. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"При обмене мнениями по ближневосточной повестке дня основное внимание было уделено проблематике палестино-израильского конфликта и ситуации в районе Красного моря", - указали в министерстве.

В дипведомстве добавили, что в ходе беседы обсуждались актуальные вопросы дальнейшего укрепления многопланового российско-саудовского взаимодействия, включая график соответствующих двусторонних контактов.