Глава Адыгеи потребовал от местных чиновников усилить работу с обращениями граждан

Мурат Кумпилов подчеркнул, что деятельность всех органов власти республики должна быть нацелена на открытый диалог

МАЙКОП, 20 февраля. /ТАСС/. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов потребовал от муниципальных чиновников усилить работу с обращениями граждан, поступающими на местном уровне.

"Судя по характеру поступающих обращений, многие из них можно решить даже на уровне поселений, нужно усилить работу в этом направлении", - сказал Кумпилов журналистам. Он отметил, что деятельность всех органов власти республики должна быть нацелена на открытый диалог с гражданами.

"Мы продолжим выполнять все соцобязательства, создавать комфортные условия жизни для жителей республики, за последнее время мы много строили, возвели большое количество соцобъектов, и сегодня все они должны работать для людей", - продолжил Кумпилов, заметив необходимость и контроля со стороны депутатского корпуса.

Глава региона также отметил вопросы оказания помощи семьям участников специальной военной операции. "В ходе рабочих поездок в муниципалитеты я встречаюсь с членами семей участников СВО, мы стараемся охватить поддержкой всех, кто в этом нуждается: нужно сделать так, чтобы ни одна семья участника СВО не осталась без внимания", - сказал Кумпилов.