Лавров и глава МИД Камеруна обменялись поздравлениями в связи с 60-летием дипотношений

Министры также подтвердили настрой на укрепление сотрудничества Москвы и Яунде

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Камеруна Лежён Мбелла-Мбелла обменялись поздравительными телеграммами по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"20 февраля министр иностранных дел Российской Федерации Лавров и министр внешних сношений Республики Камерун Мбелла-Мбелла обменялись поздравительными телеграммами по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами", - отметили в министерстве.

Кроме того, министры подтвердили настрой на укрепление сотрудничества Москвы и Яунде. "Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули традиционно дружественный характер двусторонних связей. Подтвержден обоюдный настрой Москвы и Яунде на укрепление всего комплекса российско-камерунского сотрудничества на благо народов двух стран, отмечена важность дальнейшей координации совместных усилий на международной арене в интересах мира и безопасности на Африканском континенте", - указали в российском дипведомстве.