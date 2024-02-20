Богданов обсудил с почетным генконсулом РФ в Израиле укрепление сотрудничества

Стороны также обсудили поддержание межконфессионального диалога

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с почетным генеральным консулом РФ в Северном административном округе Государства Израиль Амином Сафией укрепление сотрудничества в гуманитарной сфере, в том числе образовательные и культурные обмены.

"В ходе беседы обсуждались актуальные аспекты консульской работы на севере Израиля, а также перспективы укрепления российско-израильского сотрудничества в гуманитарной сфере, включая образовательные и культурные обмены, поддержание межконфессионального диалога", - говорится в сообщении МИД РФ.