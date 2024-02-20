Общественный совет МГЕР возглавила депутат Аршинова

Это направление будет одним из ключевых в деятельности "Молодой гвардии "Единой России", сообщил председатель организации Антон Демидов

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. "Молодая гвардия "Единой России" создала общественный совет, его возглавила замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме, первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова. Об этом на съезде организации сообщил председатель МГЕР Антон Демидов.

"Наш общественный совет займется работой со студентами и молодежью. Это направление будет одним из ключевых в деятельности "Молодой гвардии "Единой России". Мы активизируем работу с вузами и школьниками старших классов. Будем увеличивать свой актив, чтобы стать широкой платформой молодых профессиональных кадров с высокими профессиональными компетенциями и желанием работать в команде президента России Владимира Путина для поддержки и развития государства", - сказал Демидов.

В состав общественного совета вошли опытные политики, лидеры общественного мнения и деятели культуры. Съезд "Молодой гвардии "Единой России" проходит в Москве, на площадке спортивного комплекса ЦСКА. В нем принимают участие более тысячи человек: руководители партии, депутаты Госдумы, ветераны специальной военной операции, лидеры общественного мнения, волонтеры, активисты и руководители региональных отделений МГЕР.